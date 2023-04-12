مشاهد تعرض للمرة الأولى لاغتيال مواطنين فلسطينيين في جنين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشر اليوم الأربعاء، لحظة اغتيال مجهولين شبانا فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، في شهر مارس المنصرم.

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ويظهر في الفيديو، المأخوذ من كاميرات مراقبة، لحظة إطلاق مسلحين بلباس مدني، النار في وضح النهار، وبين المارة المدنيين في الشارع، على نضال خازم 28 عاما، أحد قادة سرايا القدس- الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- ومسؤول وحدة قوة البهاء.

وحينها في 16 من مارس تم الإعلان عن اغتيال يوسف شريم 29 عاما، القيادي بكتائب القسام التابعة لحركة حماس والطفل عمر عوادين 16عاما، ولؤي صغير 37 عاما.

المصدر: RT