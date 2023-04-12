تدريب عسكري سوري – روسي مشترك في محافظة حماة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من القوات الخاصة بالجيش السوري نفذت مع القوات الجوية الروسية، خلال التمرين في محافظة حماة، عملية هجومية مفترضة على موقع للإرهابيين.

ووفقا لخطة التمرين، حاولت مجموعات إرهابية، مهاجمة نقطة انتشار تابعة للجيش السوري واستولت عليها مع المدنيين المتوجدين هناك، وهو ما دفع قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة الجيش العربي السوري، لاتخاذ القرار بتنفيذ عملية هجومية مشتركة لتحرير المركز السكني.

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وتم استهداف المواقع الحساسة للعدو بنيران القاذفات الروسية من طراز "سو-24" ونيران المدفعية السورية، وإصابتها بشكل مباشر. وسمح ذلك لعناصر فرقة المهمات الخاصة رقم 25 "النمور" بتنفيذ إنزال جوي تكتيكي في منطقة العملية.

ووفقا للسيناريو المعتمد، هبطت مجموعات من القوات الخاصة السورية بالمظلات من ارتفاع 1500-3000 متر وكذلك بالحبال من مروحيات من طراز "مي-8".

واقتحمت المجموعات الهجومية بالمركبات الآلية والمدرعات، المركز السكني وقضت على الإرهابيين المتواجدين فيه.

وتابع سير عملية التدريب هذه، ممثلون عن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وقيادة الجيش السوري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية