"سانا": القوات الأمريكية تواصل نهب النفط السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر أهلية يوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية تواصل سرقة كميات كبيرة من النفط السوري من حقول الجزيرة، ونقلها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية في ريف منطقة اليعربية لوكالة "سانا" أن رتلا أمريكيا خرج من ريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه القواعد الأمريكية في الأراضي العراقية.

وإشارت إلى أن الرتل مؤلف من 77 آلية، بينها 32 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية إضافة إلى 6 مدرعات عسكرية.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، قالت "سانا" إن الجيش الأمريكي سرق حمولة 80 صهريجا من النفط السوري من حقول الجزيرة، ونقلها إلى قواعده في العراق.

المصدر: "سانا"