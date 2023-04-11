تونس.. السجن 20 عاما لزعيم شبكة دولية لتهريب الكوكايين

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء، حكما بالسجن 20 عاما على متهم أدين "بتزعم شبكة دولية لتهريب الكوكايين من تركيا وترويجه في تونس".

وبدأت الأبحاث في القضية إثر ورود معلومة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني في ديسمبر من سنة 2021 مفادها اندماج شاب من سكان المرسى في عملية جلب مخدرات من تركيا وترويجها في تونس.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن السلطات فرضت رقابة على الشاب والقبض عليه عند عودته من تركيا.

وبعرضه على الفحص بواسطة الأشعة تبين ابتلاعه كبسولات من الكوكايين ليتولى فيما يعد إخراجها طبيعيا.

وكشفت الأبحاث أن المتهم يتزعم شبكة دولية لتهريب الكوكايين من تركيا وترويجه لاحقا في تونس.

وأفادت السلطات بأنها تمكنت من إيقاف متهم ثان حوكم بالسجن مدة 15 عاما.

المصدر: "موزاييك"