بعد توقف دام 30 عاما.. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلات الترانزيت إلى موسكو

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن استئناف الناقل الوطني رحلات الترانزيت إلى العاصمة الروسية موسكو بعد توقف دام 30 عاما.

وذكرت في بيان صحفي أن "الطائر الأخضر سيستأنف رحلات الترانزيت بين (موسكو - بغداد - المدينة المنورة)، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود".

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وأضافت أن "رحلات الطيران غير المباشرة أو ما يعرف بالترانزيت لن تقتصر على هذا الخط فحسب، وإنما ستشمل قريبا خطوطا جديدة أقليمية ودولية".



المصدر: RT