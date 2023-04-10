مصر.. أول تعليق رسمي على إزالة ميدان وحديقة سيدي بشر بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية أن التغيرات المناخية "الكبيرة والبيئية" أثرت بشكل مباشر على القبة والأبنية الأخرى التي تزين حديقة مسجد سيدي بشر.

وتسبب بدء محافظة الإسكندرية بمصر في هدم ميدان وحديقة مسجد سيدي بشر بحي المنتزه أول على كورنيش الإسكندرية، مساء أمس، في حالة من الجدل والغضب بين المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى تساقط أجزاء من القبة ما شكل خطورة داهمة على المترددين على الحديقة، مؤكدا أن المحافظة خصصت اعتمادا من الميزانية لمشروع تطوير حديقة مسجد سيدي بشر.

وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير تجري من خلال الشركة المنفذة، البناة المتقدمون بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، خلال فترة 4 شهور.

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المصدر: مصراوي