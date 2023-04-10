تركيا تعلن عن تطورات كبيرة ستحدث في العلاقات مع مصر يوم الأربعاء

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أنه من الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفراء بين مصر وتركيا خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لأنقرة هذا الأسبوع.

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وأضاف أن التفاصيل ستنشر كاملا يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أنه "حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة".

وزار تشاووش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في 2013.

كما زار شكري تركيا قبل أسبوعين للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

المصدر: الأناضول + وسائل إعلام تركية