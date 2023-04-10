من يدير الحساب؟.. مغردون يسلطون الضوء على تناقض المفتي في سلطنة عمان (فيديو)

انتقد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، في تغريدة على "تويتر" حصر صوت الإمام داخل المساجد دون الساحات الخارجية.

وقال الخليلي: "في حين تنفتح بعض العواصم الغربية على شعائر الإسلام، فتقام علنا صلاة قيام رمضان المبارك في الساحات العامة، نأسف ونعجب كثيرا أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولة عن أمور الدين التضييق على هذه الشعائر، بحيث لا يسمح لصوت الإمام بأن يتعدى حرم الجامع أو المسجد".

وجاء تعليق المفتي إثر صدور قرار منع مكبرات الصوت الخارجية في مساجد سلطنة عمان وتسليط غرامة على المخالفين.

في حين تنفتح بعض العواصم الغربية على شعائر الإسلام، فتقام علنا صلاة قيام رمضان المبارك في الساحات العامة؛ نأسف ونعجب كثيرا أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولةِ عن أمور الدين التضييق على هذه الشعائر، بحيث لا يسمح لصوت الإمام أن يتعدى حرم الجامع أو المسجد. pic.twitter.com/db9Kx22W4Q — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 9, 2023

وأثار بيان المفتي جدلا على "تويتر" حيث سلط بعض المغردين والنشطاء الضوء على التناقض بين ما جاء في بيانه وما صرح به سابقا خلال استضافته عبر تلفزيون سلطنة عمان الرسمي، متسائلين من يقف وراء إدارة حساب المفتي.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله، فقد أفتى الشيخ الخليلي "أنه بالنسبة للمجاهر من أجل السماع فإنه كان فيه مصلحة فهو أمر محمود، ولكن إن كان يؤدي ذلك من تشويش على المصلين داخل البيوت أو يؤدي إلى شيء من مضايقة الناس فلا حرج في أن يوقف أو يمنع أو يحد من هذا الأمر"، بحسب قوله.

وتساءل المغرد أسامة الرحبي الذي نشر الفيديو ردا على تغريدة استنكار مفتي عمان الشيخ الخليلي لقرار وزارة الأوقاف، عمن يقف وراء إدارة حساب المفتي على موقع "تويتر"، حيث قال "يثبت قطعا اللي يدير الحساب ويغرد به ليس هو سماحة الشيخ"، مضيفا: "سابقا أجاز منع مكبرات الصوت واليوم يقول العجب!!".

في حين تنفتح بعض العواصم الغربية على شعائر الإسلام، فتقام علنا صلاة قيام رمضان المبارك في الساحات العامة؛ نأسف ونعجب كثيرا أن يصدر في بعض بلاد الإسلام من المؤسسات المسؤولةِ عن أمور الدين التضييق على هذه الشعائر، بحيث لا يسمح لصوت الإمام أن يتعدى حرم الجامع أو المسجد. pic.twitter.com/db9Kx22W4Q — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 9, 2023

من جانبه، علق الإعلامي والباحث في تاريخ عمان نصر البوسعدي، على ما أثير، متسائلا: "لمصلحة من كل هذا الصدام الذي يحدث من قبل الذين يديرون حساب سماحة شيخنا الجليل أحمد الخليلي حفظه الله؟".

وأضاف: "نعم نتفق نختلف ولكن أن يتم إظهار اختلاف المؤسسة الدينية لدينا بهذا الشكل وهم من يعملون جميعهم تحت سقف واحد فهنا العجب!".

وأردف بالقول: "كان لحديث سماحته وإفتائه في هذا الموضوع وأمام الجميع واضح كل الوضوح بهذه المسألة والمقطع شارح لذاته! فلماذا يحاول الحساب بتويتر الآن إثبات العكس؟!".

لمصلحة من كل هذا الصدام الذي يحدث من قبل الذين يديرون حساب سماحة شيخنا الجليل أحمد الخليلي حفظه الله؟!

نعم نتفق نختلف ولكن أن يتم إظهار اختلاف المؤسسة الدينية لدينا بهذا الشكل وهم من يعملون جميعهم تحت سقف واحد فهنا العجب!

كان لحديث سماحته وإفتائه في هذا الموضوع وأمام الجميع… https://t.co/eIMyi1GPh6 — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) April 9, 2023

وأصدر محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان، يوم الأحد، قرارا وزاريا يقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في مساجد السلطنة وفرض غرامة على المخالفين.

المصدر: RT + وسائل إعلام