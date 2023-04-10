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مصر تتشاور مع الأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا

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مصر تتشاور مع الأمم المتحدة بشأن الوضع في سوريا
وسائل إعلام
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضرورة القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله في سوريا وإنهاء التدخل الخارجي فيها، مشددا على حرص مصر على الإسهام في جهود تخفيف معاناة السوريين.

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وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إن الاتصال استهدف التشاور والتنسيق مع المبعوث الأممي بشأن الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي، حيث أكد شكري على دعم مصر الكامل لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك في ظل الأولوية الكبيرة التي توليها مصر لاستعادة أمن واستقرار سوريا الشقيقة وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الاتصال تناول أيضا سبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مؤكدا حرص مصر المستمر على الإسهام بقوة في جهود تخفيف تلك المعاناة.

وبحسب أبو زيد، فقد اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، حيث أبدى المبعوث الأممي تقديره لدور مصر ودعمها المستمر للأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل للأزمة في سوريا.

المصدر: RT

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