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السيسي يجري زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر ويتناول الإفطار مع ضباطه وأفراده (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي يجري زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر ويتناول الإفطار مع ضباطه وأفراده (صور + فيديو)
RT / Twitter
السيسي يقوم بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط والأفراد
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قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب، وتناول الإفطار مع الضباط والأفراد هناك.

واطلع السيسي على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.

كما تعرف على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم.

وتناول الرئيس وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوطن.

وفي السياق، أعرب السيسي عن سعادته اليوم بزيارته لقسم أول مدينة نصر، مؤكدا شعوره بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم.

وتوجه الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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