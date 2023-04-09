السيسي يجري زيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر ويتناول الإفطار مع ضباطه وأفراده (صور + فيديو)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد بزيارة مفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب، وتناول الإفطار مع الضباط والأفراد هناك.

واطلع السيسي على سير العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة والحديث مع الضباط والأفراد والمواطنين.

#عاجل | الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة pic.twitter.com/6zlOh5Y4LL — دار المعارف (@daralmaref) April 9, 2023

الرئيس السيسي يتفقد فى زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وتناول الرئيس الإفطار مع الضباط والمواطنين بالقسم 📸

المصدر| اليوم السابع pic.twitter.com/flcHi6BP7m — Akhbarak (@akhbarak) April 9, 2023

قبل موعد الإفطار.. السيسي يتفقد في زيارة مفاجئة قسم شرطة مدينة نصر أول، ويتناول الإفطار مع ضباط وأفراد القسم pic.twitter.com/lSIH197pob — نافذة مصر (@EgyptWindowN) April 9, 2023

كما تعرف على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها وخاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم.

وتناول الرئيس وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد ووجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهد في سبيل الوطن.

وفي السياق، أعرب السيسي عن سعادته اليوم بزيارته لقسم أول مدينة نصر، مؤكدا شعوره بفخر واعتزاز بما رآه من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم.

وتوجه الرئيس السيسي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بتحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

سعدت اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم . . تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 9, 2023

المصدر: وسائل إعلام مصرية