مصر تحقق أمنية أطفال كنديين قبل فقدانهم البصر (صور)

"المشاهد الأخيرة قبل فقدان البصر".. حكاية تلخص معاناة أسرة كندية مكونة من والدين و4 أطفال، اكتشفت الأسرة أن ثلاثة من أطفالها يعانون مرضا سيؤدي بهم لفقدان البصر.

وقرر الأبوان أن يأخذا أولادهما في رحلات للعديد من دول العالم ليشاهدوا أهم وأجمل هذه المدن والمعالم السياحية الموجودة بها قبل فقدانهم للبصر.

وعلمت RT أن وزارة السياحة والآثار المصرية ممثلة في الهيئة المصرية للتنشيط السياحي تواصلت مع الأسرة الكندية، وقدمتها لها الدعوة لزيارة مصر والاستمتاع بالآثار والحضارة المصرية القديمة ، في لفته إنسانية للتخفيف عنهم، ومساعدتهم للاستمتاع لما تبقى له من فترة الاستمتاع بنعمة البصر.

وبالفعل وصلت العائلة الكندية إلى مصر وتم تنظيم برنامج سياحي شامل، والتقطوا الصور التذكارية في أبرز مواقع الحضارة المصرية.

ونشرت العائلة الكندية صورا لها في الأماكن السياحية المصرية، مشيرين إلى أنهم قاموا بزيارة المتحف القومي للحضارة، والذي يضم عددا كبيرا من أهم المومياوات المصرية القديمة، والمتحف المصري، ومنطقة الأهرامات ، والدخول لهرم خوفو ومشاعدة حجرة الدفن العظيمة، حيث أعربوا عن اندهاشهم لما شاهدوه من الحضارة المصرية القديمة التي كان لا يعرفوا عنها شيئا سوى عبر الأفلام الوثائقية أو من خلال الصور، موجهين الشكر لمصر على تلك الدعوة.

المصدر: RT