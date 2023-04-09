المغرب.. زيارة ملكية مرتقبة لمدينة الرحمة تستنفر السلطات

ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن سكان مدينة الرحمة التابعة لدار بوعزة ضواحي الدار البيضاء تنفسوا الصعداء، بعد الإعلان عن زيارة سيقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى المنطقة.

وقال الموقع المغربي: "بينما ظلت ساكنة الرحمة تعيش جحيما بشكل يومي مع حركة السير والجولان، حيث كانت تقضي ساعات من أجل التنقل من منازلها صوب العاصمة الاقتصادية، فإن الزيارة الملكية المرتقبة سهلت التنقل عليها وجعلته سلسا".

وأضاف أن حركة السير انطلاقا من شارع أم الربيع بالحي الحسني في اتجاه مدينة الرحمة بدار بوعزة، بدت أكثر انسيابية عما كانت عليه في الفترة الماضية، إذ كان مستعملو هذه الطريق يقضون وقتا طويلا.

وأشار الموقع المغربي إلى أن الطريق المؤدية إلى منطقة الرحمة التي يرتقب أن تعرف خلال اليومين المقبلين زيارة من الملك محمد السادس، من أجل تدشين مركز صحي، عرفت استنفارا أمنيا كبيرا من أجل تسهيل السير بها وتفادي الازدحام الذي كانت تعرفه.

وشهدت المنطقة المذكورة تحركا كبيرا للمسؤولين بمختلف ألوانهم، استعدادا لهذه الزيارة الملكية، إذ تم الوقوف على سير الأشغال بالطريق، وتم إصلاح الإنارة المعطلة منذ مدة.

وعبر العديد من المواطنين بمنطقة الرحمة عن سعادتهم بما عرفته الطريق التي كانت تعد بالنسبة لهم جحيما يعيشونه يوميا منذ سنوات، معربين عن أملهم أن يستفيق المسؤولون من سباتهم لتسريع الأشغال وتخليص السائقين من هذا الوضع.

كما تشهد مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء الحدودية مع دار بوعزة تحركا مماثلا، بالنظر إلى كون الملك سيحل بها للقيام بتدشينات ناهيك عن أنها تعد نقطة سيمر منها الموكب الملكي صوب مدينة الرحمة بالنواصر.

وكان الملك محمد السادس أشرف الأربعاء الماضي على تدشين مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي