المغرب.. مصرع شخصين بحادث انقلاب شاحنة محملة بالأسماك (صور)

لقي شخصان مصرعهما يوم الأحد إثر انقلاب شاحنة محملة بالأسماك على الطريق الوطنية رقم واحد بين كلميم وطانطان، بالقرب من منطقة راس أومليل جنوب المغرب.

ووفق المعطيات التي نشرها موقع "هسبريس"، فقد كانت الشاحنة قادمة من مدينة العيون في اتجاه أكادير قبل أن تتعرض لحادث انقلاب على بعد حوالي 60 كيلومترا عن مدينة طانطان.

وقالت وسائل الإعلام إن انقلاب الحافلة نتج عنه وفاة شخصين على الفور فيما أصيب السائق بجروح خطيرة.

وانتقلت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث، وأشرفت على عملية نقل المصاب نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بكلميم، فيما تم توجيه جثتي الهالكين صوب مستودع الأموات.

كما تم فتح بحث تمهيدي للكشف عن أسباب وملابسات الحادثة.

المصدر: "هسبريس"