بعد منع الشبان الفلسطينيين من دخول الأقصى.. بدء اقتحامات إسرائيلية للحرم القدسي

اقتحمت قوات معززة من شرطة إسرائيل صباح اليوم الأحد ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع من عيد "الفصح اليهودي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن المستوطنين شرعوا باقتحام ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، حيث تضم كل مجموعة عشرات المستوطنين الذين نفذوا الاقتحامات بحماية مشددة من الشرطة.

وذكرت "الأوقاف" أن المستوطنين قاموا بتنظيم جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

〽️ مستوطنون متطرفون وعوائلهم يقتحمون المسجد الأقصى المبارك والمرابطون يحاولون التشويش عليهم بالتكبير والهتاف.



لمشاهدة بث مباشر الآن للاقتحام:https://t.co/kWvHkdUfFH#معراجpic.twitter.com/Dt4PqgnsoO — معراج (@M3rajNet) April 9, 2023

إقرأ المزيد

وتشهد القدس القديمة حالة من التوتر، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها القوات الإسرائيلية في البلدة القديمة، ومنع الكثير من الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة بالقدس لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

وتأتي هذه التشديدات بينما يستعد آلاف المستوطنين واليهود اليوم الأحد لاقتحام حائط البراق غربي المسجد الأقصى، لأداء ما يسمى طقوس "بركات الكهنة" التلمودية، بمناسبة "الفصح اليهودي".

و"بركات الكهنة" طقس يختص في الأصل بطبقة "كهنة الهيكل" بحسب الرؤية التوراتية، وهو "يؤدى برفع الأيدي المبسوطة مع قراءة مقاطع من التوراة ليمنح بها الكاهن البركة الموعودة على لسان النبي هارون للمصلين اليهود بحسب التوراة.

إقرأ المزيد

وتعرض المسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، لهجوم من القوات الإسرائيلية واعتداءات استهدفت المصلين والمعتكفين داخل المصلي القبلي، بالأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية والغاز، ما أدى لوقوع إصابات واعتقال المئات، كما تم إبعاد العشرات عن الأقصى، وإلحاق أضرار فادحة في محتويات المصلى وعيادة الأقصى.

وحذرت الخارجية الأردنية مساء السبت من "التبعات الكارثية" لاستمرار إسرائيل في خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في شهر رمضان.

المصدر: "عرب 48"