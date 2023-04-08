الجزائر تطالب تونس بتسديد فواتير غاز مستحقة

أكد مدير التعاون والاتصال في الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز منير غربي، أن الشركة تفي دائما بتعهداتها في إطار اتفاقات تبادل الطاقة مع شركائها الجزائريين.

وأفاد منير غربي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية بأنه "ما من جديد في علاقات الشراكة مع المؤسّستين الجزائريتين "سوناطراك" (الشركة الوطنية للبحث والإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات) و"سونلغاز" (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز)".

وقال إن هذا التوضيح يأتي عقب تداول أنباء مفادها بأن الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز أعلمت الحكومة بأن السلطات الجزائرية طالبت رسميا بتسديد فاتورة الغاز الخاصة بتونس لفائدة "سوناطراك" وبأن الشركة ناشدت الحكومة للتدخل لإيجاد حلول سريعة لسداد الفاتورة لدى الشركة الجزائرية.

وصرح المسؤول التونسي بأن كل فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى "سوناطراك" يتم سدادها في الآجال طبق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأوضح أن العلاقات مع المؤسسات الجزائرية جد متينة وتعود إلى عدة سنوات خلت وبأن الشركاء الجزائريين أساسيين بالنسبة لتونس.

وفي ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، ذكر غربي أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز مصممة على احترام التزاماتها مع الشركة الجزائرية "سونلغاز"، مؤكدا أن تونس سددت فاتورة أولية بقيمة 15 مليون أورو (ما يعادل 50 مليون دينار) وتعتزم سداد ما تبقى من فواتير الاستهلاك في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وتعد الجزائر شريكا استراتيجيا بالنسبة لتونس في مجال الطاقة، وتمثل الواردات التونسيّة من الغاز الطبيعي الجزائري، حاليا، أكثر من 50 بالمائة من حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي.

المصدر: وات