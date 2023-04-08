الأسد يقلّد سفير إيران وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة (صور)

منح الرئيس السوري بشار الأسد، السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة.

وذكر بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية في "تويتر"، أن تكريم سبحاني جاء لجهوده في تنمية وتطوير العلاقات السورية الإيرانية ولتفانيه في أداء مهامه سفيرا لبلاده في سوريا.

حيث قلده الوسام معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان pic.twitter.com/NGlLRxeOeq — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 8, 2023

وقلده الوسام معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان