حريق ضخم في كنيسة العذراء والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء في القاهرة

أعلن القائمون على كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء في القاهرة، عن إخماد حريق ضخم اندلع في الكنيسة، ودعوا "الجميع للاطمئنان... والدنيا بخير".

وقال بيان الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حدث حريق بروف كنيسة العذراء والانبا إبرام بالقصيرين ونشكر الله تم إطفاء الحريق ولا يوجد خسائر بالأرواح ولا أصابات لأي أحد، نصلي لأجل سلامه الكنيسة والجميع."

هذا وقد اندلع حريق هائل منذ قليل في الطابق الأخير من كنيسة العذراء والأنبا إبرام في الزاوية الحمراء التابعة لمحافظة القاهرة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

بدورها، تعمل جهات التحقيق على معاينة موقع حريق كنيسة العذراء والأنبا إبرام، وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وملابساته وخسائره، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وفحص الكاميرات المحيطة بالمكان، من مختلف اتجاهاته.

المصدر: القاهرة 24