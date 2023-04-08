الجزائر.. شنقريحة يحذر من منظمات تخريبية تستغل التكنولوجيا المتطورة

حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب.

وقال الفريق أول في كلمة توجيهية على هامش زيارة عمل وتفتيش قام بها يوم السبت إلى قيادة الدرك الوطني، إن هذه المنظمات التخريبية تستهدف محاولة خلق حالة انسداد وفوضى.

وثمن شنقريحة النتائج المشجعة التي حققها الدرك الوطني في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية.

وحث رئيس أركان الجيش الجزائري مستخدمي الدرك الوطني على ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في أنحاء البلاد.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية