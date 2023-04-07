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"قوات سوريا الديمقراطية" تصدر بيانا عقب تداول أنباء عن استهداف قائدها مظلوم عبدي

أخبار العالم العربي

AFP
قوات سوريا الديمقراطية
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نشر المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بيانا يوم الجمعة، علق فيه على الأنباء المتداولة حول استهداف القائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي.

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وأفاد في بيان بأن الأنباء التي تدعي استهداف القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، في مدينة السليمانية عارية عن الصحة.

وأكد المركز الإعلامي أن القائد العام على رأس عمله الآن.

وأشار إلى أن الهدف من نشر هكذا أخبار هدفه الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق، نفى آمد سيدو، مستشار قائد "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، الأنباء التي تم تداولها بشأن استهداف عبدي.

وقال آمد سيدو في تدوينة على "فيسبوك": "جميع الأخبار التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي عن استهداف الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لـ"قسد" عارية عن الصحة".

المصدر: RT

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