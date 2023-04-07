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بعد محاولة اغتيال قائد "قسد".. حكومة إقليم كردستان العراق تهاجم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني

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بعد محاولة اغتيال قائد
Gettyimages.ru
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هاجمت حكومة إقليم كردستان العراق حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الحاكم في السليمانية، على خلفية محاولة اغتيال قائد قوات "قسد" مظلوم عبدي اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، جوتيار عادل، في بيان صحفي: "نعرب عن قلقنا تجاه هجوم مطار السليمانية الدولي". 

وأضاف: "هذا الوضع هو نتيجة نفوذ الأحزاب في المكاتب الحكومية واستخدامها في أنشطة غير قانونية، وأن سلوك الحزب الحاكم في السليمانية تسبب في إيقاف الطيران التركي رحلاته لمطار السليمانية".

وتابع: "يجب إيقاف هذه الأعمال وتثبيت الحكم الرشيد بما وخدم أهالي السليمانية ومصالحهم وينهي الوضع المعقد لهذه المدينة".

 

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المصدر: RT

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