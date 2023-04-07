خطيب المسجد النبوي يدين الأعمال الوحشية في الأقصى

أعرب خطيب المسجد النبوي، عبد الباري الثبيتي، عن إدانته للأعمال الوحشية التي ارتكبت في باحات المسجد الأقصى ضد المصلين.

وقال الثبيتي "لا يفوتنا أن ننوه بإدانتنا للأعمال الوحشية التي ارتكبت في باحات المسجد الأقصى وأروقته، في هذا الشهر العظيم ضد الركع السجود".

وأشار الثبيتي خلال خطبة الجمعة إلى أن ذلك العمل لا يجر على مرتكبيه إلا العار والشنار وسوء العاقبة.

وحسب مقطع مسجل بثته قناة "الإخبارية" السعودية، شدد الثبيتي على أن المقدسات لها حرمتها وقدسيتها، ووصف الاعتداء عليها بأنه "جريمة لا تغتفر".

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية