الحوثيون: نواصل الجهود عبر المفاوضات "لإنهاء العدوان ورفع الحصار"

أعلن رئيس وفد حركة "أنصار الله" الحوثية محمد عبد السلام، أن الحركة تواصل الجهود "عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار".

وعبر تدوينة في "تويتر"، قال الناطق باسم الحوثيين: "نواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار، وأملنا في الله أن يتحقق ذلك وأن يجبر الضرر، وإن شاء الله تكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب شعبنا اليمني العزيز من صعدة إلى المهرة".

نواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار ،وأملنا في الله أن يتحقق ذلك وأن يُجبَر الضرر، وإن شاء الله تكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب شعبنا اليمني العزيز من صعدة إلى المهرة. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 7, 2023

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق اليوم، عن مصدرين مشاركين في المحادثات أن وفدا سعوديا عمانيا سيسافر إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث وقف إطلاق نار دائم مع حركة "أنصار الله".

المصدر: RT + "رويترز"