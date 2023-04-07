جامعة إسبانية تنشر هويات "عبيد قطار الصحراء" بين المغرب والجزائر

نشر قسم الأرشيف بجامعة أليكانتي الإسبانية هويات 1760 إسبانيا كانوا محتجزين في معسكرات الاعتقال في بوعرفة المغربية وبشار الجزائرية، حيث عملوا في بناء سكة حديد عبر الصحراء.

واستندت اللائحة الأولية التي جمعها اثنان من أعضاء المجلس الاستشاري لأرشيف الجامعة، وهما المؤرخان خوان مارتينيز ليل، ومرسيدس غيجارو، إلى وثائق استعاداها من الصليب الأحمر الدولي، الذي زار المعسكرات صيف عام 1942، ووثائق رقمية من مركز توثيق الذاكرة التاريخية بجامعة سالامانكا.

ووضعت القائمة باسم "معسكرات العمل القسري عبر الصحراء" في موقع الجامعة الإلكتروني، حيث أتيح للعامة الاطلاع عليها، بينما أكد مارتينيز ليل أن المشروع يبقى مفتوحا وسيتم "إثراؤه يوما بعد يوم بمواد جديدة، ما يجعل من موقع جامعة إليكانتي، مرجعا أساسيا بالنسبة للباحثين في هذا الموضوع أو لأفراد أسر الضحايا الذين يسمون عبيد قطار الصحراء".

وقطار الصحراء هو خط سككي يمتد لآلاف الكيلومترات، كانت حكومة فيشي الفرنسية تخطط عبره لربط مستعمراتها في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، ومنه مقطع بوعرفة في المغرب وبشار في الجزائر، التي كانت تسمى آنذاك "كولومب بشار"، وهو المقطع الذي أجبر فيه الآلاف على العمل في ظروف غير إنسانية، من بينهم ما لا يقل عن 4000 إسباني ينتمون إلى "الجمهوريين"، وهم المنفيون أو الفارون من نظام الديكتاتور الإسباني فرانكو.

المصدر: "هسبريس"