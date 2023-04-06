غزة: انهيار منزل شرقي القطاع جراء القصف الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، انهيار منزل بعد قصف إسرائيلي لأرض زراعية في منطقة الشجاعية شرقي القطاع.

وأضاف بصل: "بحمد الله لا يوجد إصابات، وطواقم الإنقاذ والإسعاف موجودة في المكان."

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، قد نشر سلسة تغريدات على موقع "تويتر" كشف من خلالها الأهداف التي قصفها الطيران الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشنّ الطيران الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، ردا على الهجمات الصاروخية على إسرائيل الأربعاء والخميس.

المصدر: RT