ملك المغرب يعزي بالوزير الأسبق خالد الناصري

وصف الملك المغربي محمد السادس وفاة السفير ووزير الاتصال الأسبق خالد الناصري بالخسارة الكبيرة، وقدم التعازي لأسرته وعائلته السياسية.

وأعرب الملك في برقية لأفراد أسرة الراحل "ومن خلالهم لكافة أهله وذويه، ولعائلته السياسية الوطنية الكبيرة، لاسيما في حزب التقدم والاشتراكية، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة".

وأضاف: "إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، لنستحضر، بكل تقدير، مناقب الراحل الكبير الذي فقد فيه المغرب واحدا من رجالاته الأكفاء، المجبولين على حب الوطن والنضال والبذل في سبيل رفعته، والغيرة الصادقة على مقدساته وثوابته؛ هاته الخصال المثلى التي أهلته وبكل جدارة لتقلد العديد من مناصب المسؤولية والمهام السامية سواء على المستوى الأكاديمي أو الحكومي أو الدبلوماسي".

المصدر: "هسبريس"