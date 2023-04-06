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مراسلة RT: مواجهات في مدينة أم الفحم وسخنين داخل الخط الأخضر

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: مواجهات في مدينة أم الفحم وسخنين داخل الخط الأخضر
AFP
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ذكرت مراسلة RT أن مواجهات اندلعت في مدينة أم الفحم وفي سخنين داخل الخط الأخضر بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين.

وتأتي هذه المواجهات بعد أقل من 24 ساعة على ما ذكرته الشرطة الإسرائيلية يوم أمس بأن قوة مباحث كانت تعمل في مدينة أم الفحم خلال مظاهرة احتجاجية، تعرضت لهجوم من قبل الحشد.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية: "عقب مظاهرة احتجاجية في مدينة أم الفحم تحولت إلى أعمال شغب ورشق حجارة باتجاه شارع 65، وصلت قوات الشرطة وبدأت في تفريق المتظاهرين باستخدام الوسائل الخاصة".

المصدر: RT

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