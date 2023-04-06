لبنان يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد

دعت الحكومة اللبنانية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وأعربت عن استعداد لبنان للتعاون مع القوات الأممية في الجنوب (اليونيفيل) لعودة الهدوء والاستقرار.

وقالت الوزارة في بيان إن لبنان يبدي استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، واتخاذ الاجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار، ويحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجددت الخارجية في البيان تأكيد لبنان "على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، وحرص لبنان على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان" ودعت "المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".

المصدر: RT