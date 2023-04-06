تصريح مثير من بن فرحان على لقائه الأول مع عبداللهيان (فيديو)

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين، إن اللقاء كان ممتازا.

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وفي مقطع فيديو نشره الإعلام الإيراني، يجيب بن فرحان على سؤال أحد الصحافيين حول رأيه باللقاء مع عبد اللهيان بالقول: "ممتاز".

ووقع الوزيران بيانا مشتركا، ركز على المضي باتخاذ إجراءات فتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما في جدة ومشهد في المدة المتفق عليها، واستئناف الرحلات الجوية، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين، كذلك تفعيل اتفاقيتي التعاون الأمني، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وكانت الرياض وطهران أعلنتا في 10 مارس الفائت الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

المصدر: RT