المغرب يدين "الاعتداء" على المصلين بالمسجد الأقصى

أدان المغرب "بشدة" اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى و"الاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك"، عقب صدامات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة.

وأشارت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن المملكة، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع إسرائيل، تؤكد "ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة، والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة".

وجدد البيان التعبير عن "رفض المغرب لمثل هذه الممارسات، التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا"، مشيرا إلى أن "الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس التي تعنى بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة".

وتؤكد الرباط بشكل منتظم التزامها لصالح القضية الفلسطينية، التي ما زالت تحظى بتأييد شعبي رغم تراجع الاستجابة للأنشطة النضالية المؤيدة للفلسطينيين.

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المصدر: أ ف ب