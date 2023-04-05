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سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد مصلي ومعتكفي الأقصى وتطالب بردعها ومحاسبة المسؤولين

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سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد مصلي ومعتكفي الأقصى وتطالب بردعها ومحاسبة المسؤولين
Globallookpress
المصلون في المسجد الأقصى
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أدانت دمشق الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين المعتكفين في "الأقصى"، وطالبت المجتمع الدولي برفع الغطاء عن هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان على حسابها في "تويتر": تدين سوريا هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى، وتستنكر استمرار الصمت الدولي والحماية لهذه الجرائم التي تهدف لإشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية لمسؤولي هذا الكيان."

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وأشارت الخارجية إلى أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى وفلسطين لا تنفصل عن ممارسات هذا الكيان عبر استمرار احتلاله للجولان العربي السوري وبقية الأراضي العربية المحتلة، وتكرار اعتداءاته على الأراضي السورية وقصفه للمدنيين والبنى التحتية في سوريا."

وأضافت: "إن سوريا تدعو إلى إدانة هذه الممارسات الشنيعة وإلى رفع الغطاء عن ممارسات هذا الكيان واتخاذ ما يلزم لوقفها وردع إسرائيل ومحاسبة مسؤوليها عن هذه الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية."

المصدر: سانا

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