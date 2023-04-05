الكشف عن تطورات جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تطورات العمل بسد النهضة الإثيوبي.

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وقال شراقي، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "لقد توقف التوربينان عن العمل الأسبوع الماضي، وذكرنا ربما صدفة بالتوقف وقت مرور القمر الصناعي واليوم أيضا يستمر التوقف، هل توجد مشاكل فنية أم بالصدفة أيضاً، وفي نفس الوقت تتدفق المياه من فتحة التصريف الشرقية بمعدل يومي حوالي 20 مليون متر مكعب".

وأضاف شراقي: يجرى العمل على صب الخرسانة على كامل السد، وتشير بعض الصور من موقع السد إلى ارتفاع الجانبين إلى منسوب 626 مترا مكعبا، والممر الأوسط إلى منسوب 607 أمتار مكعبة، ومن المتوقع أن يصل إلى منسوب 620 مترا مكعبا بكمية تخزين تعادل ما تم تخزينه خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعين (17 مليار متر مكعب).

الجدير بالذكر أن المفاوضات متوقفة منذ أبريل 2020، بعد تعثر المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في العاصمة الكونغولية كينشاسا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

المصدر: RT