شركة أمريكية تبيع منتجاتها في مصر رغم تسببها في إصابة العديد بالسرطان

كشفت وسائل إعلام مصرية عن استمرار شركة جونسون آند جونسون الأمريكية ببيع منتجاتها بالسوق المصرية، رغم تورطها في نشر مرض السرطان بالعالم بسبب منتجانها المسرطنة.

وقال موقع "القاهرة 24" إن موقع آمازون مصر أظهر أن المنتج يباع داخل مصر على منصة أمازون بقيمة 225 جنيها، فضلا عن 26 جنيها قيمة التوصيل حجم 200 جرام، وذلك رغم إعلان الشركة أنها ستتوقف عن إنتاج بودرة الأطفال في كافة أنحاء العالم.

وكانت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، قد أعلنت أنها ستدفع 8.9 مليار دولار على مدار فترة الـ25 عاما المقبلة، من أجل تسوية الادعاءات التي تتهمها أن بودرة التلك الخاصة بالأطفال، وغيرها من منتجات التلك التي تنتجها الشركة مسببة لـ السرطان.

وأشارت الشركة في إفصاح لهيئة الأوراق المالية إلى أن وحدتها التابعة LTL Management، تقدمت بطلب حماية من الإفلاس، وذلك وفق شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وصرح نائب رئيس التقاضي في الشركة بأن حل تلك المسألة، من خلال خطة إعادة التنظيم المقترحة هو أكثر إنصافا وفعالية.

وشدد على أن هذا الحل يسمح بتعويض المدعين في الوقت المناسب، ويمكن الشركة من مواصلة التركيز على التزامها بالتأثير بشكل عميق على الصحة والإنسانية.

وفي عام 2020، قالت جونسون آند جونسون إنها ستتوقف عن بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك في الولايات المتحدة وكندا، لأن الطلب انخفض في أعقاب ما أسمته معلومات خاطئة، حول سلامة المنتج وسط عدد من القضايا القانونية.

وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها ستستمر في بيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك في بقية العالم.

وعلى الرغم من موافقة جونسون آند جونسون على سداد التعويضات، إلا أنها أشارت إلى أنها لا تزال تعتقد أن تلك المزاعم واهية وتفتقر إلى الجدارة العلمية.

وكانت الشركة أنهت بيع بودرة التلك الخاصة بها عالميًا هذا العام، بعدما واجهت آلاف الدعاوى القضائية من عملاء يزعمون أن منتجات بودرتها للتلك تسبب السرطان.

فيما سددت جونسون آند جونسون مبلغ 7.4 مليار دولار مصاريف تقاضي بين 2002 و2021.

وقررت شركة جونسون آند جونسون في 12 أغسطس الماضي، وقف إنتاج وبيع بودرة الأطفال التي تحتوي على تلك في جميع أنحاء العالم اعتبارا من العام 2023.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من عامين من إيقاف الشركة مبيعات المنتج في الولايات المتحدة.

وتواجه جونسون آند جونسون عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية من نساء يزعمن أن مسحوق التلك يتسبب في إصابتهن بسرطان المبيض، لكن الشركة كررت وجهة نظرها بأن عقودا من الأبحاث المستقلة تظهر أن المنتج آمن للاستخدام.

وتباع بودرة الأطفال التي تنتجها الشركة منذ ما يقرب من 130 عاما، وأصبحت رمزا لصورة الشركة.

وتستخدم بودرة الأطفال للوقاية من الحساسية لحفاضات الأطفال وفي استخدامات تجميلية أخرى، بما في ذلك استخدامها كشامبو جاف.

المصدر: القاهرة 24