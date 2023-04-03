الرئيس قيس سعيد ينفي مرور تونس بحالة شغور مؤقت ويحذر: المس بالسلم الأهلي أمر غير مقبول

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، مرور البلاد بحالة شغور مؤقت، مؤكدا أن كل ما قيل هي محاولات لافتعال الأزمات.



واعتبر سعيد أن المس بالسلم الأهلي في تونس أمر غير مقبول وأن ما أسماهم بدعاة الانقلاب لن يمروا.

كما أكد سعيد أن تونس وطن وشعب ودولة، وليست ملفا كما يظن البعض.

وكان غياب الرئيس التونسي قيس سعيد عن اجتماعات حكومية أو دبلوماسية، وزيارات ميدانية منذ بداية شهر رمضان، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل، وسط أنباء عن معاناته من وعكة صحية.

المصدر: RT