"سوريا تعيد الروح لمصر".. خبير يعلق لـRT على زيارة وزير الخارجية السوري للقاهرة

قال نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وعضو لجنة الحوار الوطني وعضو بالحركة المدنية الديمقراطية أحمد حسين، إن الروح أعيدت لمصر بزيارة وزير خارجية سوريا.

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وأوضح في تصريحات لـRT أن القطيعة بين مصر وسوريا منذ أكثر من عشر سنوات لا يمكن تبريرها على الإطلاق، مشيرا إلى أن ما بين مصر و سوريا شراكة وقضايا قومية كبرى صنعها التاريخ و نسجتها الجغرافيا وهي عصية على التبديد و التشويه مهما فعل أعداء الأمة، وفي مقدمتهم العدو الصهيوني.

وأضاف أحمد حسين أن عودة سوريا لمصر ولأمتها العربية هي مطلب كل عربي حر يدرك ما تواجهه الأمة من تحديات وما يحاك لها من مؤمرات، وقد أثبتت التجربة أن الشعب المصري العظيم ظل مرابطا على أعتاب عروبته مساندا سوريا و شعبها و قيادتها ضد الحرب الكونية و المؤامرة الصهيونية.

وأردف نائب رئيس العربي الناصري قائلا: إن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لمصر هي ترجمة عملية لرغبة شعبينا، من الواجب بل و من اللازم أن يستجيب لها نظام الحكم بمصر كما عليه أن يؤدي دوره في عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، تلك العودة التي تمثل لإضافة كبرى لأمتنا العربية في مواجهة أعدائها.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم