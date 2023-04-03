"تمخض الجبل فولد فأرا".. عبارة تشعل الجدل بين الحكومة والبرلمان في مصر

سادت حالة من الجدل في مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الاثنين، بسبب تعليق النائبة أميرة أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وقالت النائبة: "أرفض مشروع القانون، فقد تمخض الجبل فولد فأرًا"، بعدها سجل المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، اعتراضه على ما قالته النائبة، قائلا: "التعرض للحكومة بهذا القول غير مقبول".

وتدخل رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، قائلا "ما قالته يعكس أن هناك متسعا من الديمقراطية"، وعقب الوزير قائلا "لا نعترض على النقد لكن نعترض على هذا التشبيه".

وواصل جبالي بالقول: "النائبة وجهت العبارة عن مشروع القانون وليس الحكومة"، ليرد المستشار علاء فؤاد "هذا إسقاط على الحكومة وليس على مشروع القانون، لأن الحكومة هي من قدمت مشروع القانون".

وفي النهاية قرر رئيس مجلس النواب الإبقاء عليها في المضبطة، موضحا أنها نقد موضوعي وليست سبا أو قذفا.

واستعرض النائب بالبرلمان المصري أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

وقال خلال الجلسة العامة، إن مشروع القانون يستهدف عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر؛ بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وأضاف أنه تبين للجنة المشتركة خلال المناقشات حرص الحكومة على ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها جميع دول العالم.

وذكر أن اللجنة طالبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإفادتها بالدراسات الفنية والعلمية بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي ومبررات ذلك، موضحا أن الوزارة قدمت تقريراً يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.

كما أوضح أن نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات، كشف أن العمل بالتوقيت الصيفي سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

فيما بيّن تقرير اللجنة أن أمين عام المركز القومي لبحوث الإسكان التابع لوزرة الإسكان بأن العمل بنظام التوقيت الصيفي يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعية سوف ينعكس بالأثر الإيجابي من خلال عدم تشغيل المبردات والتكييفات بالسيارات والمباني الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابي يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.

كما ذكر أن ممثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العالي، أوضح أنه في حالة العمل بنظام التوقيت الصيفي سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم في تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات.

المصدر: الشروق