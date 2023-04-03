دبلوماسيون مصريون وعرب يشاركون في مأدبة إفطار في تل أبيب.. وإسرائيل تحدثهم عن إنجازها الأكبر (صور)

ذكرت قناة i24news الإخبارية الإسرائيلية أن دبلوماسيين من مصر والبحرين والإمارات والمغرب شاركوا في مأدبة إفطار دعت إليها وزارة الخارجية الإسرائيلية في مقرها بتل أبيب.

واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين والمدير العام للوزارة رونين ليفي (ماعوز) مساء أمس عشرات الضيوف من إسرائيل ومن دول عربية وإسلامية، وشدد كوهين أمام الضيوف على أهمية العلاقة بين إسرائيل وشعوب المنطقة عموما وإفساح حرية العبادة في إسرائيل لأبناء كافة الديانات.

وقال الوزير كوهين خلال وليمة الإفطار إن "الإنجاز الأكبر لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة هو التوقيع على اتفاقيات إبراهيم والتي وقعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع قادة دول الإمارات، البحرين والمغرب، اثبتنا خلالها أنه يوجد لدينا القدرة بالعمل سوية لصالح شعوبنا وتحسين مستوى حياة الملايين في المنطقة. اتفاقيات إبراهيم قادت إلى التغيير بالعلاقات مع الحكومات وليس أقل من ذلك مع شعوب منطقة الشرق الأوسط. معطيات السياحة والتجارة والتي هي في وتيرة متزايدة تتيح للكثيرين التمتع بثمار السلام التاريخي وأنا أعتقد أن اتجاه التحسن سيتواصل وسيتضاعف خلال السنوات القادمة".

ومن بين الضيوف المشاركين في وليمة الإفطار بحسب بيان وزارة الخارجية كان: سفراء ودبلوماسيون من سفارات مصر، تركيا، البحرين، الإمارات، المغرب، ألبانيا، كازاخستان، كوسوفو، تنزانيا، إضافة الى تشاد وأذربيجان، ويشارك الأخيران لأول مرة في وليمة إفطار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما شاركت بالحدث شخصيات إسلامية بارزة من إسرائيل وشخصيات إعلامية وثقافية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية