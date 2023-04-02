الداخلية المصرية تكشف ملابسات اعتقال لاجئ وحبسه بعد إثارة الجدل في مواقع التواصل

أصدرت الداخلية المصرية بيانا توضيحيا كشفت فيه حقيقة الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد اللاجئين بدون سبب.



وفي بيانها، قالت الداخلية المصرية: "فى ضوء ما تم تداوله من إدعاءات على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على (أحد اللاجئين) بدون سبب..بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ 21 مارس الماضي لدى قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية مخالفة للقانون".

وأضاف البيان: "اتخذت الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات".

فى ضوء ما تم تداوله من إدعاءات على مواقع #التواصل_الإجتماعى بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على (أحد اللاجئين) بدون سبب .

بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ (21) مارس الماضى أثناء قيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون pic.twitter.com/Zf6z4Ywact — وزارة الداخلية (@moiegy) April 2, 2023

المصدر: RT