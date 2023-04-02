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الداخلية المصرية تكشف ملابسات اعتقال لاجئ وحبسه بعد إثارة الجدل في مواقع التواصل

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية تكشف ملابسات اعتقال لاجئ وحبسه بعد إثارة الجدل في مواقع التواصل
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أصدرت الداخلية المصرية بيانا توضيحيا كشفت فيه حقيقة الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد اللاجئين بدون سبب.


وفي بيانها، قالت الداخلية المصرية: "فى ضوء ما تم تداوله من إدعاءات على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على (أحد اللاجئين) بدون سبب..بالفحص تبين أن المذكور تم ضبطه بتاريخ 21 مارس الماضي لدى قيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية مخالفة للقانون".

وأضاف البيان: "اتخذت الإجراءات القانونية حياله وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات".

المصدر: RT

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