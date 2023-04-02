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مستشار رئيس الإمارات يعلق على زيارة وزير الخارجية السوري إلى مصر

أخبار العالم العربي

مستشار رئيس الإمارات يعلق على زيارة وزير الخارجية السوري إلى مصر
AP
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علق المستشار الرئاسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، على زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر، وذلك لأول مرة بعد أكثر من 10 سنوات.

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مباحثات مصرية سورية موسعة على مستوى وزيري الخارجية

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب أنور قرقاش: "زيارة وزير الخارجية السوري معالي فيصل المقداد الى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في إتجاه عودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي وتجاوز تداعيات عقد الفوضى".

وأضاف قرقاش: "ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة والإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر".

وأمس السبت، استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري بمقر الوزارة، فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، الذي يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، شملت مباحثات موسعة.

المصدر: RT

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