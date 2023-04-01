 
مباشر

"المركز السوري" مطمئنا: الوضع الزلزالي يسير بـ"اتجاه العودة" لما قبل 6 فبراير (صورة)

أخبار العالم العربي

Globallookpress
من أضرار الزلزال في مدينة حلب - سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1o9

أكد المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا أن الوضع الزلزالي في الوقت الحالي يسير بـ"اتجاه العودة" لما قبل 6 فبراير الماضي، وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا.

وأشار المركز السوري في بيان له على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تسجيل 6 هزات أرضية شدّتها أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر منذ يوم أمس وحتى الثامنة صباحاً من يوم السبت.

ولفت الييان إلى أن تلك الهزات توزعت "في المناطق الشمالية الغربية للّاذقية وحلب.

يشار إلى أن جميع تلك الهزات تعتبر هزات "ارتدادية" وذلك عقب زلزالين مدمرين وقعا جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير، وأسفرا عن آلاف القتلى ودمار كبير في الأبنية والبنى التحتية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا