"المركز السوري" مطمئنا: الوضع الزلزالي يسير بـ"اتجاه العودة" لما قبل 6 فبراير (صورة)

أكد المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا أن الوضع الزلزالي في الوقت الحالي يسير بـ"اتجاه العودة" لما قبل 6 فبراير الماضي، وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا.

وأشار المركز السوري في بيان له على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تسجيل 6 هزات أرضية شدّتها أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر منذ يوم أمس وحتى الثامنة صباحاً من يوم السبت.

ولفت الييان إلى أن تلك الهزات توزعت "في المناطق الشمالية الغربية للّاذقية وحلب.

يشار إلى أن جميع تلك الهزات تعتبر هزات "ارتدادية" وذلك عقب زلزالين مدمرين وقعا جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير، وأسفرا عن آلاف القتلى ودمار كبير في الأبنية والبنى التحتية.

المصدر: RT