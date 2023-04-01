السلطات العراقية تؤكد ما نشرته RT بشأن قضية اختفاء قاتل هشام الهاشمي

نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، اختفاء قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي من السجن.

وذكرت في بيان صحفي: "بناء على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء مفادها إعلان وزارة العدل عن اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، نود الإيضاح بأن الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

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وأضافت أن "المتهم الذي جرى تداوله في الخبر آنفا لا زال قيد التوقيف في أحد مراكز الحجز ولم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل الإصلاحية لغرض استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب إليه وصولا إلى إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

يذكر أن RT نشرت قبل أيام نبأ عن مكان اعتقال قاتل هشام الهاشمي وبأنه لم ينقل إلى سجون وزارة العدل بعد لحين إصدار الحكم النهائي بحقه.



المصدر: RT