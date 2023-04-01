تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أجلت الأطراف المشاركة بالعملية السياسية في السودان توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد.

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وقال خالد عمر يوسف، المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي، في تغريدة على "تويتر": "سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل اجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة".

وأَضاف: "ستواصل جميع الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته".

وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يوم السبت 1 أبريل، يتبعه اعتماد دستور انتقالي في 6 أبريل.

تصريح من الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية



سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق ١ أبريل إجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي،+ pic.twitter.com/OFd5ubW6ec — Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) April 1, 2023

المصدر: RT