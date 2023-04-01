إجلاء كافة المصابين في انهيار منجم بالولاية الشمالية في السودان

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، إجلاء كافة الضحايا من القتلى والمصابين جراء انهيار منجم تركمان على بعد 70 كيلومترا من مدينة وادي حلفا بالولاية الشمالية.

وتسبب الانهيار في وفاة 14 شخصا وإصابة 6 من المعدنين التقليديين الذين تسللوا للمنجم، رغم وجود حراسات أمنية، وقاموا باستخدام آلات ثقيلة مما تسبب في حدوث الانهيار.

وكشف مدير مكتب شركة الموارد المعدنية بالولاية الشمالية معتز حاج نور، عن تسخير كافة إمكانيات الشركة لإدارة البيئة والسلامة عقب وقوع الحادث لإسعاف المصابين وإجلاء العالقين، مترحما على الذين فقدوا أرواحهم وسائلا الله الشفاء للجرحى والمصابين.

وفي السياق ذاته، دعا مشرف البيئة والسلامة بمكتب الشركة بالولاية الشمالية، تامر عبد السلام، المعدنيين التقليديين لاتخاذ الحيطة والحذر وعدم التسلل للمناجم المهجورة للمحافظة على أرواحهم، وكشف عن زيارة وفد الشركة لمكان الحادث وإجلاء كافة المصابين لمستشفى وادي حلفا وعددهم 6 أشخاص بإصابات خفيفة ومتوسطة.

وقال تامر عبد السلام إن الذين فقدوا أرواحهم قاموا بقطع "الشاكلات، الدعامات" التي تحول دون سقوط الصخور، الأمر الذي تسبب في وقوع الانهيار وحدوث الوفاة، مؤكدا في الوقت ذاته وجود الحراسات الأمنية بالمنجم.

وناشد عبد السلام، أصحاب الآبار والمناجم بتشديد الحراسات الأمنية للحفاظ على ممتلكاتهم وأرواح المعدنيين الذين يخاطرون بأنفسهم.

المصدر: سبوتنيك