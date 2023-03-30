تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون في التصدي للهجرة غير النظامية

بحث وزيرا الداخلية التونسي كمال الفقي والإيطالي ماتيو بيانتيدوزي قضية الهجرة غير النظامية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال التصدي لها.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأن الوزيرين أعربا في مكالمة هاتفية بينهما، يوم الخميس، عن "انشغالهما بتنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية" منذ بداية السنة.

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية أن الوزيرين اتفقا على "دعم وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجال التصدي للهجرة غير النظامية والحد من هذه الظاهرة".

وأشار الوزيران إلى أن الهجرة غير النظامية "أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على كاهل البلدين، وذلك في إطار مقاربة شاملة لحل هذا الإشكال".

يذكر أن الطريق البحري من تونس إلى السواحل الإيطالية لا يزال أحد الاتجاهات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء