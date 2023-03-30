مصر ترسل طائرة خاصة بقرار من السيسي لنقل أحد كبار علماء الأزهر من مالطا

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا، بإرسال طائرة خاصة مجهزة إلى مالطا لنقل رئيس جامعة الأزهر الأسبق أحمد عمر هاشم بعد تعرضه لوعكة صحية.

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ووجه رئيس جامعة الأزهر الحالي سلامة داود، الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لعنايته بعلماء الأزهر الشريف، حيث وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، لجهوده في متابعة حالة الدكتور أحمد عمر هاشم، حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.



وأوضح رئيس الجامعة أن الإمام الأكبر عندما عرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق مباشرةً على إرسال طائرة مجهزة طبيًّا لنقل ةالدكتور أحمد عمر هاشم إلى مصر للعلاج.

المصدر: RT