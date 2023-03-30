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العراق.. مصدر حكومي ينفي مشاركة السوداني في جلسة مشتركة مع نتنياهو خلال "قمة الديمقراطية"

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العراق.. مصدر حكومي ينفي مشاركة السوداني في جلسة مشتركة مع نتنياهو خلال
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نفى مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، مشاركة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في جلسة مشتركة مع نظيره الإسرائيلي خلال "قمة الديموقراطية" التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية.


وقال المصدر لـRT إن "السوداني لم يشترك في جلسة مشتركة مع  بنيامين نتنياهو، واشترط قبل القمة ألا تكون جلسته مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وهذا ما حدث".

وأضاف أن "القمة اشترك فيها قادة من 120 دولة، ولم تكن مقتصرة على العراق وإسرائيل وأمريكا".

يذكر أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صورا تظهر نتنياهو والسوداني كلا على حدة خلال "قمة الديمقراطية"، وزعمت أن رئيس الحكومة العراقية في جلسة مشتركة مع نظيره الإسرائيلي.


المصدر: RT

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