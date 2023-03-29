محامية تونسية: صحة القيادي في "النهضة" الحبيب اللوز "في خطر"

أعلنت المحامية التونسية إيناس حراث، أن صحة القيادي في "حركة النهضة" الحبيب اللوز "في خطر"، وأنه هدد بالإضراب عن الطعام والشراب في سجنه.

وفي تدوينة عبر صفحتها في "فيسبوك" قالت حراث إن اللوز "كان سينقل إلى المستشفى بعد إيداعه في المرناقية لوجود عوارض مخيفة كالتنميل في الذراع و الساق من جانب واحد، وتواصل ارتفاع الضغط لكن إخراجه كان يفترض وضع الأصفاد في يديه.. فرفض تماما".

وأضافت أنه "هدد بالدخول في إضراب عن الطعام و الشراب أيضا حد الموت حين حاولت إدارة السجن إقناعه بحلق لحيته و خلع جبته".

وأشارت المحامية إلى أن تدوينتها تلك "ستجلب لي لعنات كافة أعضاء هيئة الدفاع التي كانت تأمل ان أقنعه بقبول الأصفاد والخروج للعلاج".

اللوز (70 عاما) قيادي بارز في حركة "النهضة" وتولى رئاستها خلال عام 1991.

تعرض للسجن أكثر من مرة، وقضى نحو 16 عاما في السجون.

وفي سبتمبر 2022 اعتقل مجددا بعدما أوقفته محكمة مختصة بالجرائم الإرهابية، وذلك بتهمة الاشتباه بتورطه في نقل تونسيين متطرفين إلى عددا من البلدان التي كانت تشكل بؤر توتر، وبعد اعتقاله تم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية.

المصدر: RT