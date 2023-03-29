الشرطة الأردنية: إصابة ضابط صف ومدنيين برصاص مشبوه أثناء توقيفه

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن إصابة ضابط صف وشخصين مدنيين برصاص أحد المشبوهين أثناء إلقاء القبض عليه في محافظة معان.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية أنه وفي مساء هذا اليوم الثلاثاء اشتبهت احدى دوريات البحث الجنائي في مدينة معان بأحد الأشخاص، وعند محاولة إيقافه بادر على الفور بإطلاق عيارات نارية عشوائية باتجاه طاقم الدورية ما أدى إلى إصابة ضابط صف من مرتبات البحث الجنائي وشخصين مدنيين كانا في المكان.

وأشار الناطق إلى أن جميع الإصابات جاءت في منطقة الأقدام، وأن المصابين جميعهم قيد العلاج.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه تم التعامل مع المشبوه على الفور، وإلقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري المُستخدم، وأشار إلى أن التحقيق ما زال جاريا.

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المصدر: RT