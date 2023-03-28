تبون يلبّي دعوة إيطاليا لحضور منتدى الحوار المتوسطي

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، بحث مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، النسخة التاسعة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى، وقبل الدعوة لحضوره.

وأضاف بيان للرئاسة أن الجانبين تطرقا خلال اتصال هاتفي إلى العلاقات الثنائية معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون الثنائي المحقق.

وأكدا على "تعزيز التوافق التام والصداقة العميقة والمتجذرة التي تجمع البلدين الصديقين".

وحسب البيان استعرض الرئيسان ملفات إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، التي تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها.

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية"