اقتحام مخيم شعفاط وعناتا وأخذ قياسات منزل عائلة الطفل الزلباني

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الطفل محمد الزلباني في مخيم شعفاط في القدس، والمتهم بتنفيذ عملية طعن على حاجز المخيم فبراير الماضي.

إقرأ المزيد

وأفادت مصادر من مخيم شعفاط وبلدة عناتا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بأعداد كبيرة المنطقة بالكامل، وانتشرت في الشوارع والأحياء، ثم داهمت شقة عائلة الزلباني في أحد المباني.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المصادر قولها إن قوات هندسية خاصة أخدت قياسات منزل عائلة الزلباني بالكامل وهو ما تفعله عادة القوات الإسرائيلية تمهيدا لهدم المنزل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن وفاة عنصر لها بعد إصابته بنيران صديقة خلال عملية طعن عند مخيم شعفاط بالقدس، نفذها الفتى الزلباني في فبراير الماضي.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الفتى الزلباني في الثالث عشر من شهر شباط الماضي، وحولته بعد تقديم لائحة اتهام ضده إلى معهد داخلي.

المصدر: معا