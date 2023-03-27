السيسي يوجه بدراسة اقتراح "أمناء الحوار الوطني" المتعلق بالانتخابات

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني المتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.

وفي تدوينة عبر صفحته في "فيسبوك" قال السيسي: "تابعت باهتمام جلسة بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أصدر بيانا أمس قال فيه إنه اتخذ بالإجماع عدة قرارات أبرزها قراره في رفع اقتراح مشروع قانون للرئيس "للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

وقال المجلس إن الاقتراح "يعبر عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق".

كما أقر أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم.

وأن يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

المصدر: RT